Путин назначил нового шерпу России в «Большую двадцатку»

Президент России Владимир Путин назначил главу экспертного управления своей администрации Дениса Агафонова шерпой РФ в «Группу двадцати» (G20), соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. Он сменил на этом посту Светлану Лукаш.

Утвердить начальника Экспертного управления президента Российской Федерации Агафонова Д. В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати», российским шерпой, — сказано в документе.

Ранее Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной гражданской службы главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Согласно документу, руководитель ведомства продолжит исполнять свои обязанности до 17 июня 2027 года.

Прежде Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Согласно документу, Меликов был уволен по собственному желанию.