В Великобритании раскрыли возможную причину будущей пандемии

Хантавирус, с которым связали гибель трех человек на круизном лайнере, может представлять угрозу глобального распространения, сообщили специалисты Daily Mail. По оценке научного писателя Дэвида Куаммена, ранее предупреждавшего о пандемии коронавируса, увеличение заболеваемости так называемым вирусом крыс требует внимательного наблюдения.

[Хантавирусы] изначально были известны из Кореи, а потом они появились <…> в США в 1993 году и начали убивать людей. <…> Это глобальная группа вирусов. Каждый хантавирус специфичен для разных грызунов, таких как крысы, мыши и полевки, — заявил Куаммен.

Возможным источником заражения на круизном лайнере рассматривается контакт с грызунами, которые могли попасть на судно. Не исключено, что инфицирование произошло во время последнего захода в Аргентину.

Ранее региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клуге заявил, что риск распространения хантавируса после вспышки на борту круизного судна MV Hondius остается низким для широкой общественности. Он призвал воздержаться от паники и закрытия границ.