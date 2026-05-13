Пандемия коронавирусной инфекции началась из-за утечки опасного патогена из научного центра, заявил американский сенатор Рэнд Пол в социальной сети X со ссылкой на выводы аналитиков ЦРУ. Законодатель уточнил, что первоначальное экспертное заключение разведывательного ведомства было подвергнуто оперативной корректировке в ночное время для изменения итогового содержания отчета.

Ученые ЦРУ пришли к выводу, что COVID-19 возник в результате утечки из лаборатории. Затем кто-то в два часа ночи набросал их заключение и изменил отчет. Завтра перед моим комитетом даст показания информатор. Информация о COVID-19 начинает раскрываться, — говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ заявили, что, по состоянию на 12 апреля 2026 года, жертвами коронавирусной инфекции во всем мире стали 7 111 356 человек. Согласно статистическим сведениям организации, основная масса летальных исходов, составившая 6,93 млн, была зафиксирована в промежуток с января 2020 года по май 2023 года.

Кроме того, вице-президент Российской академии наук, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов сообщил, что проблемы с когнитивными функциями в разной степени проявляются приблизительно у 90% граждан, переболевших COVID-19. Академик охарактеризовал данную ситуацию как трагедию глобального масштаба.