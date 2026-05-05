05 мая 2026 в 12:38

В ВОЗ раскрыли, сколько жизней унес COVID-19 до и после пика заболеваемости

ВОЗ: COVID-19 унес около 7,1 млн жизней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Коронавирус по состоянию на 12 апреля 2026 года унес жизни 7 111 356 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Из них 6,93 млн случаев пришлось на период с января 2020 года по май 2023 года.

Всплески заболеваемости коронавирусом пришлись на начало и конец 2022 года, а наибольшие волны смертности наблюдались в конце января 2021 года. По информации ВОЗ, в этот период было зарегистрировано более 13 тыс. летальных исходов в неделю, а в мае того же года фиксировалась смертность на уровне около 96 тыс. человек в неделю.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вся система здравоохранения России и работа скорой помощи подверглись серьезным испытаниям в период пандемии коронавируса. По словам главы государства, история скорой помощи в стране началась еще в XIX веке, но официально соответствующий день стали отмечать недавно — в 2020 году, как раз в период пандемии.

До этого профессор Мехман Мамедов сообщил, что COVID-19 смог стать настолько опасным из-за синдемии, когда взаимодействие двух или более болезней приводит к тому, что общий ущерб для здоровья оказывается гораздо больше, чем простая сумма ущербов от каждой болезни по отдельности. Так, коронавирус стал наиболее опасным для людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
