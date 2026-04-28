Путин назвал одно из главных испытаний для системы здравоохранения России

Путин: пандемия стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения РФ

Вся система здравоохранения и работа скорой помощи подверглись серьезным испытаниям в период пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия модульных скоропомощных приемных отделений. По словам главы государства, история скорой помощи в России началась еще в XIX веке, но официально соответствующий день стали отмечать недавно — в 2020 году, как раз в период пандемии, передает пресс-служба Кремля.

Когда серьезным испытаниям подверглась вся система здравоохранения и, в значительной степени, и работа скорой помощи, — отметил Путин.

Решение придать празднику государственный статус стало знаком признания вклада медицинских работников в борьбу со вспышкой опасной и тогда еще мало изученной болезни, сказал президент. Это также является высокой оценкой благородной миссии врачей и их неизменной верности врачебному долгу, добавил глава государства.

Ранее президент России заявил, что сотрудники скорой медицинской помощи проявляют самоотверженность в ходе работы во время специальной военной операции. Российский лидер также подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи, передает пресс-служба Кремля.