Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 17:14

Путин назвал одно из главных испытаний для системы здравоохранения России

Путин: пандемия стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения РФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вся система здравоохранения и работа скорой помощи подверглись серьезным испытаниям в период пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин во время открытия модульных скоропомощных приемных отделений. По словам главы государства, история скорой помощи в России началась еще в XIX веке, но официально соответствующий день стали отмечать недавно — в 2020 году, как раз в период пандемии, передает пресс-служба Кремля.

Когда серьезным испытаниям подверглась вся система здравоохранения и, в значительной степени, и работа скорой помощи, — отметил Путин.

Решение придать празднику государственный статус стало знаком признания вклада медицинских работников в борьбу со вспышкой опасной и тогда еще мало изученной болезни, сказал президент. Это также является высокой оценкой благородной миссии врачей и их неизменной верности врачебному долгу, добавил глава государства.

Ранее президент России заявил, что сотрудники скорой медицинской помощи проявляют самоотверженность в ходе работы во время специальной военной операции. Российский лидер также подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи, передает пресс-служба Кремля.

Власть
Владимир Путин
здравоохранение
Россия
пандемия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.