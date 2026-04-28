28 апреля 2026 в 16:53

Путин оценил работу сотрудников скорой помощи в условиях СВО

Фото: kremlin.ru
Сотрудники скорой медицинской помощи проявляют самоотверженность в ходе работы во время специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер также подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи, передает пресс-служба Кремля.

Особо отмечу самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, при ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на наши мирные города и села при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, — сказал Путин.

До этого Путин заявил об уникальности отечественной службы скорой помощи. По его словам, она остается бесплатной, действует по единым стандартам и оказывает помощь круглосуточно.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы проработают предложения по законодательному решению вопроса снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей. Как уточнил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, медицинское сообщество уже высказало жалобы на этот счет.

