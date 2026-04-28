В Госдуме пообещали снизить нагрузку на учителей и врачей Володин: Госдума проработает вопрос снижения нагрузки на учителей и врачей

Депутаты Госдумы проработают предложения по законодательному решению вопроса снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей, написал в МАКСе председатель палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, медицинское сообщество уже высказало жалобы на этот счет.

Со своей стороны проработаем предложения по законодательному решению обозначенного вопроса. Соответствующая задача поставлена перед профильными комитетами Государственной думы, — отметил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до августа принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующий пункт включен в перечень поручений главы государства по итогам съезда РСПП и встречи с представителями деловых кругов.

