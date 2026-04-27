27 апреля 2026 в 11:58

В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей

Депутат Толмачев: родители школьников могут предотвратить оскорбления учителей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Родители учащихся могут предпринять меры для предотвращения случаев оскорбления педагогов, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Так он прокомментировал случай в Березниках Пермского края, где подросток нецензурно высказался в адрес учителя. По словам депутата, дети формируют свое поведение на основе отношения взрослых к окружающим.

В России гражданское общество, все равны перед законом и судом. Нарушение базовых прав человека преследуется. Поэтому в истории из Березников речь идет не только о конфликте между учителем и учеником, но и между двумя личностями, жителями страны. Оскорбление любого человека наказуемо по букве закона. Не секрет, что свое отношение к окружающему миру и другим людям дети выстраивают, принимая за основу родительский взгляд на вещи. Именно на семью возложена основная обязанность по воспитанию, и ей принадлежит ключевая роль в предотвращении унижения учителей, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что оскорбление преподавателя — это не только проступок, но и неуважение к вековым традициям, в которых учитель всегда пользовался особым почетом. Более того, по словам парламентария, закон «Об образовании» прямо указывает на особый статус педагогических работников в России.

Комитет по молодежной политике ведет разработку документа о противодействии буллингу. Деструктивное поведение часто направлено не только от одного ребенка в адрес другого, но и в отношении учителей. Работаем над созданием целостной системы профилактики травли. Необходимости усиливать ответственность. Действующая система мер является достаточной, законодательный инструментарий отвечает всем юридическим потребностям, — заключил Толмачев.

Ранее сообщалось, что в Березниках девятиклассника привлекут к материальной ответственности за оскорбление педагога на уроке химии. Инцидент произошел, когда ученик опоздал и получил замечание от учителя. В ответ подросток показал женщине неприличный жест и грубо выругался в ее присутствии.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
