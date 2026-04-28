28 апреля 2026 в 10:24

Путин раскрыл условие успешного развития государства

Путин: ни одна страна не может развиваться за счет других государств

Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Ни одна страна мира не может развиваться в одиночку, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог». По его словам, развитие не должно идти за счет других стран или в ущерб им.

Ни одна страна не может развиваться в одиночку — за счет других государств или в ущерб им,сказал Путин.

Он подчеркнул, что глобальные вызовы требуют совместных и объединенных усилий. По мнению главы государства, устойчивая и справедливая модель мирового развития может быть построена только на принципах равноправия и взаимного уважения, учитывающих интересы всех без исключения стран.

Ранее российский лидер заявил, что западные страны теряют лидерские позиции в мировой системе, уступая их новым центрам роста. По его словам, изменения затрагивают ключевые сферы глобального развития.

До этого Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил, что революция и Гражданская война радикально изменили судьбу России и миллионов ее граждан. Ежегодная встреча традиционно приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

