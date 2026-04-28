28 апреля 2026 в 10:18

Путин заявил о снижении влияния Запада в мировой системе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Западные страны теряют лидерские позиции в мировой системе, уступая их новым центрам роста, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог». По его словам, изменения затрагивают ключевые сферы глобального развития.

Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга, — сказал Путин.

Ранее представитель партии ССВ в Саксонии Анхальт Томас Шульце призвал канцлера Германии Фридриха Мерца к прямому диалогу с президентом России. По его мнению, это необходимо для обсуждения вопросов возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Германии следует как можно скорее заключить новый долгосрочный контракт с Россией на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и роста цен на топливо.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает общение со своим российским коллегой. При этом глава Белого дома не стал раскрывать дату их последнего контакта и какие-либо подробности.

