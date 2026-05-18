18 мая 2026 в 19:36

Экс-депутата Госдумы заочно приговорили к пожизненному по делу об убийстве

Экс-депутата Госдумы Гаджиева заочно приговорили по делу об убийстве

Магомед Гаджиев Магомед Гаджиев Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к пожизненному сроку по делу об организации убийства, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. По ее словам, его брат Ахмед Гаджиев заочно осужден на 10 лет за вымогательство.

Они признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, включая организацию двойного убийства и вымогательство в особо крупном размере. Суд признал Магомеда Гаджиева виновным по статьям «Организация убийства, совершенного организованной группой по найму» и «Вымогательство в особо крупном размере», — сказано в материале.

До этого Головинский суд Москвы приговорил главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии. Журналист был признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и неисполнении обязанностей иностранного агента.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева к пяти годам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. В ходе процесса прокуратура настаивала на более суровом наказании в виде восьми лет лишения свободы, указывая на то, что подсудимый фактически не признал вину.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
