Экс-депутата Госдумы заочно приговорили к пожизненному по делу об убийстве

Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорили к пожизненному сроку по делу об организации убийства, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. По ее словам, его брат Ахмед Гаджиев заочно осужден на 10 лет за вымогательство.

Они признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, включая организацию двойного убийства и вымогательство в особо крупном размере. Суд признал Магомеда Гаджиева виновным по статьям «Организация убийства, совершенного организованной группой по найму» и «Вымогательство в особо крупном размере», — сказано в материале.

