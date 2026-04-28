Обвиняемый в хищении депутат решил отправиться на СВО

Обвиняемый в хищении петербургский депутат Малькевич решил уйти на СВО

Александр Малькевич Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Александр Малькевич принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции и досрочно складывает полномочия, сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале. Парламент рассмотрит его заявление в ближайшую среду, 29 апреля.

Одновременно с Малькевичем о добровольном уходе заявил еще один депутат Александр Шишлов. Бельский поблагодарил обоих парламентариев за проделанную работу и пожелал им удачи в дальнейшем пути.

В октябре 2025 года Малькевич стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020–2021 годах возглавляемое им АО перечислило частному фонду 37,2 млн рублей за невыполненные работы по информационному сопровождению, после чего деньги были обналичены через подконтрольные структуры. Сам Малькевич утверждает, что проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее адвокат Вадим Багатурия выразил мнение в беседе с NEWS.ru, что осужденный бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов не сможет заключить контракт для участия в СВО из-за возрастных ограничений. По его словам, даже теоретическое рассмотрение такого варианта противоречит здравому смыслу, а реализация подобного сценария нанесет ущерб общественным настроениям.

