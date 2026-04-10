Адвокат оценил шансы осужденного экс-замглавы Минобороны Попова уйти на СВО

Осужденный бывший заместитель главы Минобороны РФ Павел Попов не сможет заключить контракт для участия в специальной военной операции из-за возрастных ограничений, выразил мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, даже теоретическое рассмотрение такого варианта противоречит здравому смыслу, а реализация подобного сценария нанесет ущерб общественным настроениям.

Не вижу причин, по которым с Поповым можно было бы заключить контракт для участия в СВО в силу его возраста. Если же смотреть на ситуацию из соображений реальности, то дело носит общественно важный характер. Уход такого человека на специальную военную операцию однозначно будет восприниматься как издевательство над народом, — сказал Багатурия.

Ранее сообщалось, что суд признал Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта уголовного дела также оштрафовали на 85 млн рублей.

Впоследствии 235-й гарнизонный военный суд лишил Попова звания генерала и госнаград. В их числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Александра Невского.