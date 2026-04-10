10 апреля 2026 в 17:57

Адвокат оценил шансы осужденного экс-замглавы Минобороны Попова уйти на СВО

Адвокат Багатурия: осужденный экс-генерал Попов не уйдет на СВО из-за возраста

Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Осужденный бывший заместитель главы Минобороны РФ Павел Попов не сможет заключить контракт для участия в специальной военной операции из-за возрастных ограничений, выразил мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, даже теоретическое рассмотрение такого варианта противоречит здравому смыслу, а реализация подобного сценария нанесет ущерб общественным настроениям.

Не вижу причин, по которым с Поповым можно было бы заключить контракт для участия в СВО в силу его возраста. Если же смотреть на ситуацию из соображений реальности, то дело носит общественно важный характер. Уход такого человека на специальную военную операцию однозначно будет восприниматься как издевательство над народом, — сказал Багатурия.

Ранее сообщалось, что суд признал Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта уголовного дела также оштрафовали на 85 млн рублей.

Впоследствии 235-й гарнизонный военный суд лишил Попова звания генерала и госнаград. В их числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Александра Невского.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
