10 апреля 2026 в 15:34

Суд вынес Попову приговор

Суд приговорил бывшего замминистра обороны Попова к 19 годам тюрьмы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Суд признал бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии в отставке Павла Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях, приговорив его к 19 годам колонии строгого режима, передает РИА Новости. Фигуранта оштрафовали на 85 млн рублей.

Признать Попова Павла Анатольевича виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы, — сказал судья.

В сообщении говорится, что 69-летний Попов из-за проблем со здоровьем не присутствовал в зале суда и слушал приговор по видеосвязи из следственного изолятора. При этом прокуроры запрашивали для фигуранта 22 года колонии, штраф 130 млн рублей и лишение звания.

Ранее стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку» — речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность в начале месяца, 1 апреля. По предварительной информации, Черенков был пойман на подкупе. Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин убил знакомого на улице и спрятался на ферме
Защита Попова собирается обжаловать приговор
Москвича задержали за призывы к убийству президента России
«Чистая ложь»: экс-нардеп о намерении стран Ближнего Востока помогать Киеву
В Чехии оценили, может ли Венгрия отказаться от российских нефти и газа
Мощный взрыв во Владикавказе дошел до Следственного комитета
«Верните Столтенберга»: Рютте заподозрили в намерении «зализать» Трампа
Стармер обсудил с Трампом план коалиции по Ормузскому проливу
Герой России оценил риски провокаций ВСУ в пасхальное перемирие
Эксперт по труду рассказала о правах беременных и работающих матерей
В крупном ДТП погибли шесть человек, включая двоих детей
Крупнейшее мошенничество в истории? Что говорят о новых правилах WhatsApp
Всемирно известный теннисист может закончить карьеру на Олимпиаде‑2028
Слуцкий раскрыл, на что может пойти Киев во время пасхального перемирия
В российском регионе бушует мощный ураган
В Германии засуетились после принятия Путиным закона об отрицании геноцида
Американский самолет-заправщик подал сигнал бедствия над Критом
Полковник объяснил, почему Россия предложила Украине пасхальное перемирие
«Смертная казнь»: Останина рассказала, как относится к коррупционерам
Эксперт по этикету напомнила, как правильно уступать место в транспорте
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

