Суд вынес Попову приговор

Суд признал бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии в отставке Павла Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях, приговорив его к 19 годам колонии строгого режима, передает РИА Новости. Фигуранта оштрафовали на 85 млн рублей.

Признать Попова Павла Анатольевича виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы, — сказал судья.

В сообщении говорится, что 69-летний Попов из-за проблем со здоровьем не присутствовал в зале суда и слушал приговор по видеосвязи из следственного изолятора. При этом прокуроры запрашивали для фигуранта 22 года колонии, штраф 130 млн рублей и лишение звания.

