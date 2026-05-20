Россия введет временный запрет в отношении одного из армянских товаров

Россельхознадзор с 22 мая введет временные ограничения на ввоз цветов из Армении

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на импорт цветочной продукции, происходящей и отправляемой из Армении. Мера будет действовать до завершения инспекции местных тепличных хозяйств.

Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов, — говорится в сообщении ведомства.

Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Таким образом, поставки армянских цветов на российский рынок будут временно приостановлены. О сроках снятия ограничений будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии почти до $7 млн (500 млн рублей). Отмечается, что это исторический максимум — ведомство ведет учет данных с 2009 года. Российские компании упаковки смесей из арахиса, миндаля, фисташек и других орехов отчитались на сумму $6,8 млн — против $4,1 млн (300 млн рублей) в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, объем закупок вырос в 1,7 раза в годовом выражении.

