В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания

В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания В Мурманскую область привезли примерно 630 тыс. мальков лосося для выращивания

В Мурманскую область привезли примерно 630 тыс. мальков атлантического лосося для последующего выращивания, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора. Первые партии рыбы прибыли из Норвегии.

Всех мальков проверил пограничный ветеринарный контроль. Специалисты норвежских предприятий аквакультуры провакцинировали и обследовали всю рыбу перед ее отправкой. Представители Россельхознадзора, в свою очередь, проконтролировали, как мальков выпускают в садки рыболовных хозяйств. Далее запланировано карантирование ввезенной рыбы.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в морском порту Санкт-Петербурга обнаружили 17 тонн опасного риса из Вьетнама. Экспертиза показала наличие карантинного сорняка — ипомеи ямчатой, которая заражает сельхозугодья.