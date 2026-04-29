Рыбак в Мурманской области мог стать первой жертвой апрельского шторма

В Мурманской области пропал 69-летний рыбак, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчину не могут найти уже неделю. По мнению авторов публикации, мужчина мог стать первой жертвой апрельского шторма, обрушившегося на регион.

В канале сообщили, что рыбак вышел в море в районе Териберки 20 апреля. После нескольких часов рыбалки он перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. К поискам подключили два вертолета — спасатели нашли лодку в акватории губы Опасова. Рыбака при этом так и не обнаружили.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся не раньше 20 мая. Инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Евгений Ногин отметил, что в лесу и на горе лежат глубокие сугробы, а полностью снег сойдет не раньше начала июня.

До этого в Кемеровской области пропал Герой России Алексей Асылханов. Он бесследно исчез 3 апреля в городе Юрге. По словам супруги военного Валерии, перед пропажей муж вел себя как обычно, не получал угроз и ни с кем не ссорился. В день исчезновения он сообщил жене, что идет на работу, но там так и не появился.