Раскрыто, когда возобновят поиски пропавшей семьи Усольцевых

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновятся не раньше чем 20 мая, заявил инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Евгений Ногин в беседе с aif.ru. По его словам, сейчас в лесу и на горе лежат глубокие сугробы, а полностью снег сойдет не раньше начала июня.

Сейчас в лесу и на горе — зима зимой, сугробы по колено. Полностью снег сойдет не раньше начала июня. А в отдельных местах он и до конца месяца не растает. Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу, — сказал Ногин.

Инспектор пояснил, что в настоящий момент поиски лишены смысла и будут крайне небезопасны. В мероприятиях планируют участвовать сотрудники Госохотнадзора, а также охотники из близлежащих районов, добавил он.

Ранее экс-следователь СК России Василий Козлов заявил, что сотовые операторы могут помочь следствию в поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых. По его словам, компании могут предоставить данные об абонентах. Если исчезновение было возле населенного пункта, то сотрудники СК могут запросить так называемый «купол», объяснил Козлов.