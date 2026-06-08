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08 июня 2026 в 10:24

Судью Красноярского краевого суда хотят привлечь по делу о смертельном ДТП

Бастрыкин инициировал вопрос о привлечении красноярской судьи к ответственности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на привлечение в качестве обвиняемой судьи Красноярского краевого суда Юлии Макаровой, сообщили в пресс-службе СК России. Речь идет об уголовном деле о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и тяжкий вред здоровью.

Следствием установлено, что в январе прошлого года Макарова, управляя исправным легковым автомобилем на трассе Красноярск — Енисейск, не учла дорожную обстановку, погодные условия и гололедицу. По версии СК, она выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.

В результате аварии мать судьи, находившаяся в машине в качестве пассажира, получила смертельные травмы и скончалась на месте. Водитель второго автомобиля, как утверждает следствие, получил тяжкий вред здоровью. В Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что Верховный суд России счел законным досрочное прекращение полномочий судьи Татьяны Моргуновой из Ставропольского края. Причиной решения стало грубое и неэтичное поведение экс-судьи.

Регионы
Красноярский край
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
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