Судью Красноярского краевого суда хотят привлечь по делу о смертельном ДТП Бастрыкин инициировал вопрос о привлечении красноярской судьи к ответственности

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на привлечение в качестве обвиняемой судьи Красноярского краевого суда Юлии Макаровой, сообщили в пресс-службе СК России. Речь идет об уголовном деле о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и тяжкий вред здоровью.

Следствием установлено, что в январе прошлого года Макарова, управляя исправным легковым автомобилем на трассе Красноярск — Енисейск, не учла дорожную обстановку, погодные условия и гололедицу. По версии СК, она выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.

В результате аварии мать судьи, находившаяся в машине в качестве пассажира, получила смертельные травмы и скончалась на месте. Водитель второго автомобиля, как утверждает следствие, получил тяжкий вред здоровью. В Следственном комитете сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что Верховный суд России счел законным досрочное прекращение полномочий судьи Татьяны Моргуновой из Ставропольского края. Причиной решения стало грубое и неэтичное поведение экс-судьи.