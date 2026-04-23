Российскую судью из Ставрополья лишили статуса

Верховный суд России счел законным досрочное прекращение полномочий судьи Татьяны Моргуновой из Ставропольского края, сообщается на сайте ВС. Причиной решения стало грубое и неэтичное поведение экс-судьи.

Отмечается, что Моргунова обвинила председателя районного суда в некомпетентности, при этом разговоре присутствовали работники аппарата суда. Также экс-судье вменяют проведение личных разговоров во время судебного заседания.

Ранее Мосгорсуд утвердил решение изъять у экс-судьи Верховного суда России Виктора Момотова, а также его компаньона Андрея Марченко имущество на 9 млрд рублей. В рамках иска в доход государства в том числе перешла сеть бизнес-отелей Marton.

В декабре 2025 года генпрокурор России Александр Гуцан сообщал, что с начала года по инициативе прокуроров утратили доверие и лишились должностей более 700 чиновников. По его словам, сейчас ведется работа по законодательному закреплению последствий таких увольнений, в частности рассматривается возможность введения временного запрета на занятие определенных должностей.