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08 июня 2026 в 12:20

Правительство Южной Осетии ушло в отставку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку, сообщила пресс-служба главы закавказской республики на сайте. Отставка была принята президентом республики Аланом Гаглоевым.

В ходе заседания правительства председатель правительства Дзамболат Тадтаев выступил с личным заявлением об отставке. Президент принял его решение и поблагодарил за проделанную работу, — сказали в пресс-службе.

После отставки Тадтаева исполняющим обязанности главы правительства назначен первый заместитель председателя Константин Джиоев. Кабинет министров продолжит работу в полном составе до тех пор, пока парламент не утвердит нового премьер‑министра.

Ранее Гаглоев заявил главе РФ Владимиру Путину, что республика воспринимает Россию как свою большую Родину. На встрече в Кремле он подчеркнул, что не преувеличивает.

Также политик указал, что Южная Осетия всесторонне поддерживает участников специальной военной операции. Гаглоев отметил, что представители республики регулярно посещают зону СВО, доставляют туда гуманитарную помощь и встречаются с военнослужащими.

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