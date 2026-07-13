Путин провел встречу с и. о. президента Южной Осетии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с исполняющим обязанности президента Республики Южная Осетия Маратом Камболовым. Путин уверен, что опыт руководителя поможет ему в постановке и исполнении задач для развития региона, передает пресс-служба Кремля.

Что касается перспектив, то уверен, что ваш собственный, такой большой, я бы сказал, опыт работы в федеральных органах власти РФ, министерствах, ведомствах, да и в науке, все это поможет вам в правильной постановке первостепенных задач для развития республики, а затем и в их, этих задач, исполнении. У меня на этот счет никаких сомнений нет, — сказал российский лидер.

Он добавил, что у них есть возможность поговорить об очевидных приоритетах развития Южной Осетии. Путин отметил, что народ Южной Осетии — особый: в нем есть и воины, и ученые, и труженики. Он также подчеркнул, что со своей стороны будет делать все возможное для поддержки республики и ее жителей.

Ранее, 23 июня, глава республики Алан Гаглоев объявил о досрочном сложении полномочий президента. При этом председатель правительства Южной Осетии Камболов стал временно исполняющим обязанности главы региона.