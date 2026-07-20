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20 июля 2026 в 06:20

Раскрыто, в каком возрасте россияне чаще всего ходят в фитнес-клубы

Глава НФС Силина: в фитнес-клубы чаще всего ходят граждане от 30 до 54 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фитнес-клубы чаще всего посещают люди в возрасте от 30 до 54 лет, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. На этом фоне, по ее словам, растет спрос на программы активного долголетия.

Крупнейшей группой клиентов фитнес-клубов по итогам первого полугодия стали россияне в возрасте от 40 до 54 лет: их доля выросла с 28,8% до 34,1%. На посетителей в возрасте 30–39 лет приходится 27,4%, 18–29 лет — 24,7%, старше 55 лет — 13,8%. Клиенты от 30 до 54 лет составляют 61,5% аудитории отрасли. Усиливается спрос на безопасные тренировки, персональное сопровождение, пилатес, растяжку, восстановительные программы и направления, связанные с активным долголетием, — поделилась Силина.

Она заметила, что все больше людей ходят в фитнес-клубы не за быстрым внешним эффектом. По словам главы НФС, для них важны качественный сон, физическая активность, здоровье суставов и поддержание функциональности организма. Это, пояснила специалист, требует от клубов разработки новых программ и повышения квалификации тренеров.

Для дальнейшего развития отрасли Национальное фитнес-сообщество предлагает сформировать пакет системных мер поддержки. В него могут войти инвестиционные кредиты по ставке около 3% на ремонт, обновление оборудования и открытие новых объектов. Сообщество также предлагает снизить страховые взносы до 7,6% на выплаты свыше 1,5 МРОТ для организаций с профильным ОКВЭД 93.13, пересмотреть условия применения упрощенной системы налогообложения и рассмотреть отдельный специальный налоговый режим для фитнес-операторов, — заключила Силина.

Ранее Силина заявила, что идея оплаты фитнес-услуг за счет бюджетных средств или механизмов ОМС не должна превратиться в массовую раздачу клубных карт. По ее словам, абонементы следует выдавать в рамках восстановительных программ.

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