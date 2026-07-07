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07 июля 2026 в 05:20

Глава НФС ответила на идею оплачивать фитнес по ОМС

Глава НФС Силина: оплата фитнеса по ОМС не должна стать раздачей клубных карт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Идея оплаты фитнес-услуг за счет бюджетных средств или механизмов ОМС не должна превратиться в массовую раздачу клубных карт, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, абонементы должны выдаваться в рамках восстановительных программ.

Инициатива оплачивать занятия в фитнес-центрах и спортивных секциях для пациентов из групп риска за счет бюджетных средств или механизмов ОМС может стать полезным инструментом профилактики. Однако при неправильной реализации это создаст риски. Главная угроза здесь — превратить правильную идею в простую выдачу клубных карт. Это должна быть не массовая льгота, а профилактическая или восстановительная программа: с медицинскими показаниями, подготовленными специалистами, безопасными нагрузками и понятной системой контроля результата, — поделилась Силина.

Она отметила, что Национальное фитнес-сообщество уже предлагало использовать спортивные залы для реабилитации военнослужащих, их семей и граждан, пострадавших в ходе СВО. После этого, по словам главы НФС, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту рассмотреть возможность применения фитнес-инфраструктуры для медицинского восстановления этих категорий граждан.

Сегодня фитнес-индустрия — это уже готовая распределенная инфраструктура здоровья. Это не нишевый рынок, а система, которая регулярно работает с миллионами людей. При этом спортклуб не заменяет врача. Такие программы могут быть эффективны только после медицинского этапа, когда человеку необходимо безопасно восстановить движение, силу, координацию, выносливость, снизить стресс и вернуться к нормальной повседневной активности. Для этого нужны не разовые клубные карты, а понятная система. Только в таком формате это будет не льгота ради льготы, а работающий инструмент восстановления и профилактики, — заключила Силина.

Ранее Силина заявила, что с января по май продажи спортивного инвентаря отечественного производства в среднем выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, наиболее высокую динамику демонстрируют производители силового и уличного оборудования.

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