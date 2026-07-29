Эксперт по фитнесу ответил, должен ли спорт быть общим увлечением семьи

Эксперт по фитнесу совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов посоветовал не принуждать близких к занятиям спортом, так как это может вызвать у них недовольство. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что лучше показывать преимущества тренировок на личном примере.

Спорт не обязан быть общим увлечением с семьей и друзьями. У каждого свои интересы, и странно ждать, что все вокруг загорятся тем же, чем горите вы. Первое, что стоит сделать, — это снять ожидание, будто близкие обязаны составить вам компанию. Как только это давление уходит, пропадает и обида на них. Не стоит перетягивать близких на свою сторону силой. Постоянные уговоры записаться в зал и рассказы о пользе спорта скорее раздражают, чем вдохновляют. Куда лучше работает личный пример, — пояснил Халимов.

Он посоветовал искать единомышленников в местах, где они собираются: на групповых занятиях, в беговых клубах, секциях единоборств, любительских командах и тематических чатах. По словам эксперта, людей, для которых тренировки стали частью жизни, можно легко найти, если выйти за пределы привычного круга общения.

Держите спорт своей территорией, где не нужно ни перед кем отчитываться. Многие вещи мы делаем в одиночку, и это нормально. Тренировка бывает лучшим временем наедине с собой, когда никто не дергает и голова наконец разгружается. То, что близкие не разделяют это увлечение, не делает его менее ценным для вас, — заключил Халимов.

Ранее фитнес-тренер Анна Мацкевич заявила, что перед началом тренировки необходимо хорошо выспаться, иначе можно навредить своему здоровью. По ее словам, не стоит идти в спортзал после менее чем пятичасового сна.