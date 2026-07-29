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29 июля 2026 в 10:54

Психолог раскрыла, чем опасен частый просмотр объявлений о продаже квартир

Психолог Паустовская: просмотр снимков дорогих квартир может снизить самооценку

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Постоянный просмотр объявлений о продаже дорогих квартир с красивыми фотографиями может снизить самооценку и вызвать чувство собственной неполноценности, предупредила в беседе с 360.ru клинический психолог Инна Паустовская. Так называемый дримскроллинг — пассивное пролистывание товаров без цели покупки — зачастую безвреден. Однако если он носит навязчивый характер, следует насторожиться, посоветовала специалист.

Существует несколько «красных флагов», по которым можно определить, что ситуация вышла из-под контроля, отметила Паустовская. Помимо навязчивого желания смотреть подобные объявления, нужно задуматься, если просмотр такого контента занимает больше времени, чем остальные дела. В случае если человек не может уснуть без этого или он предпочитает дримскроллинг живому общению с близкими, стоит также встревожиться.

Ранее психолог Диана Подольская напомнила о том, что нельзя забывать о собственных делах и чувствах ради поддержки других людей. Она подчеркнула, что помогать другим нормально, но это не должно переходить в так называемый синдром спасателя, когда человек берет ответственность за чужую жизнь.

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