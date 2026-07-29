Лавров раскрыл истинный план Запада по Украине Лавров: Запад подумает, когда возобновлять переговоры с Россией по Украине

Западные страны «еще подумают», прежде чем возобновлять переговоры с Россией по Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС. По его словам, оппоненты Москвы также настаивают на сохранение действующей власти в Киеве.

Запад говорит, что «еще подумает», когда возобновлять переговоры с Россией по Украине, и настаивает на сохранении нацистского режима в Киеве, — отметил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Запад начал пиарить терроризм властей Украины как «перелом» в конфликте. По его словам, противники России надеялись на развал страны.

До этого Лавров рассказал, что против Российской Федерации ополчились все страны западного мира. Он признал, что это очень серьезная ситуация. По его мнению, это понимает и президент страны Владимир Путин. Глава дипведомства сообщил, что всю информацию о планах Запада публикуют на центральных каналах.

Также представитель МИД России Мария Захарова указала, что помощь Запада Украине — это не лекарство для больного, а мертвому припарка. Дипломат добавила, что согласна с определением Киева как больного.