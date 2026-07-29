Весь западный мир ополчился против России, заявил в беседе с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, это нешуточная ситуация.

Сейчас, когда они (представители Запада. — NEWS.ru) опять заговорили о «стратегическом поражении», когда они поддерживают активно наших этих релокантов, организующих в Европе всякие антироссийские общества, собирающие средства на продолжение какой-то подпольной борьбы за раскол Российской Федерации, они уже этого абсолютно не скрывают. <...> На нас ополчился весь «цивилизованный», так сказать, мир, который так себя сам называет, — заявил Лавров.

Глава дипведомства отметил, что все планы Запада в отношении России показывают на отечественных центральных каналах. Он добавил, что всем нужно увидеть их, чтобы понять серьезность ситуации. Со слов Лаврова, президент РФ Владимир Путин также осознает это.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности самостоятельности и суверенитета России в отношениях с Западом. По его словам, они позволяют обойтись без неоколониализма.