«Это факт»: Лавров заявил о попытках Запада настроить россиян против власти Лавров: Запад настраивает россиян против власти на фоне конфликта на Украине

Запад с разной степенью остервенения ведет против России борьбу через Украину, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. По словам главы МИД РФ, одной из целей Запада является попытка настроить граждан России против властей.

Мы специальную военную операцию начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, — это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти и готовили провокации, — сказал Лавров.

Лавров добавил, что ситуация стала итогом изменения отношений России с западными странами. По его словам, Москва ранее была открыта к равноправному стратегическому партнерству, однако со временем подход сторон изменился.

Ранее Лавров заявил, что западные страны пока не готовы возобновить переговоры с Россией по Украине. По его словам, они выступают за сохранение действующего режима в Киеве.