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29 июля 2026 в 12:18

Евроинтеграция Украины затягивается из-за новых «палок в колеса» от Венгрии

FT: Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам вступления Украины в ЕС

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Венгрия заблокировала начало переговоров по двум направлениям вступления Украины в Евросоюз во время технических консультаций, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров.

Они охватывают интеграцию в единый рынок ЕС, а также экономическую и социальную политику. Европейские чиновники считают, что для сохранения поддержки Венгрии потребуется оказать на нее «политическое воздействие».

Будапешт также выступает против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Неназванный венгерский представитель заявил, что Киев не должен иметь условия лучше, чем страны Западных Балкан, которые годами выполняют требования ЕС.

Переговоры о вступлении в ЕС включают 33 главы, объединенные в шесть кластеров. Само начало процесса не устанавливает сроков и не гарантирует членство: Черногория ведет переговоры уже 14 лет, а Турция формально остается кандидатом почти 21 год. Украина обладает статусом кандидата в члены Евросоюза с лета 2022 года.

Ранее министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за то, что он пытается диктовать свои условия. Она призвала не давать Киеву ложных надежд и не назначать сроки, которые невозможно соблюсти.

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