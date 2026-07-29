Защита Елены Блиновской обжалует приговор в Верховном суде России

Защита блогера Елены Блиновской обжалует приговор в Верховном суде РФ, сообщила адвокат блогера Наталия Сальникова корреспонденту NEWS.ru. Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Общее понимание защиты о том, что по делу необходимо обращаться в Верховный суд, поскольку мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на них внимания, — сказала она.

Ранее суд отклонил кассационные жалобы защиты Блиновской, оставив в силе назначенное ей наказание. По решению инстанции, она должна отбыть срок в колонии до апреля 2027 года. Адвокаты настаивали на отсрочке срока, а также заявили о незаконной конфискации автомобиля Lamborghini.

До этого сообщалось, что Блиновская начала работать швеей в колонии и получает около 6,7 тыс. рублей в месяц. По данным СМИ, за шесть месяцев работы ее заработок составил около 36 тыс. рублей.