В Минэнерго взялись за топливо в Сибири и на Дальнем Востоке

В Минэнерго взялись за топливо в Сибири и на Дальнем Востоке Минэнерго: в России нашли способ насыщения топливом Сибири и Дальнего Востока

По итогам совещания по топливному обеспечению власти утвердили комплекс мер для пополнения запасов топлива в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, которые приводит ИС «Вести», основное внимание уделили нуждам аграриев и вопросам снабжения.

Проанализирован полностью текущий срез, какие возникают проблемные моменты и приняты решения по тому, как оперативно эти моменты разрешать, то есть какой дополнительный объем топлива должен быть поставлен, чтобы избежать проблем как у населения, так и у экономики этих регионов. Рассчитываем, что принятые меры будут незамедлительно реализованы и в дальнейшем, на следующем штабе, будем мониторить и отслеживать их эффект, — отметил Сорокин.

Ранее территориальные органы ФАС возбудили несколько дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в российских регионах. Так, нижегородское УФАС возбудило дело в отношении компании, реализующей топливо на заправках под брендом ESCO и по франшизе под брендом «Газпромнефть».

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что разрешение на выпуск бензина экологического класса Евро-3 в России носит временный характер и направлено на покрытие дефицита топлива на внутреннем рынке. По его словам, в дальнейшем страна полностью вернется к производству топлива пятого экологического класса.