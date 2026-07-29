Украинский FPV-дрон убил мирного жителя приграничного региона

В результате атаки FPV-дрона в поселке Красная Яруга погиб мирный житель, сообщил Telegram-канал оперштаба Белгородской области. В самом Белгороде от налета БПЛА пострадал коммерческий объект, где оказались повреждены навес, остекление и оборудование.

Под постоянным ударом находился и Шебекинский округ: там сгорел грузовик, повреждения получили объекты инфраструктуры, спецтехника и частный дом. В Белгородском округе вражеские дроны атаковали местное предприятие и двигавшийся по автодороге грузовой автомобиль.

В Грайворонском округе взрыв произошел на территории социального объекта в селе Дорогощь. Кроме того, в Ракитянском районе на трассе Ракитное — Бобрава в результате точечного удара полностью сгорела еще одна машина. Экстренные службы продолжают уточнять информацию о последствиях вражеских атак.

До этого сообщалось, что в Белгородском регионе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб мирный житель. В поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, водитель получил смертельные ранения и скончался до прибытия врачей.