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29 июля 2026 в 12:57

«Шаг за шагом»: Белоусов обратился к военным после освобождения Светлого

Минобороны РФ: военные шаг за шагом приближают победу на фронте

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Александр Казаков/РИА Новости
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Вооруженные силы России уверенно продвигаются на Добропольском направлении, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме в связи с освобождением Светлого в ДНР. Он отметил, что военные шаг за шагом приближают победу. Поздравление министра опубликовала пресс-служба военного ведомства в МАКСе.

Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на Добропольском тактическом направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом, — отметил Белоусов.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Центр» уничтожили несколько укрытий с личным составом ВСУ на Добропольском направлении. В ведомстве отметили, что после проведения воздушной разведки цели были поражены серией ударов беспилотников самолетного типа «Молния-2».

До этого сообщалось, что на окраинах Константиновки сотрудники ФСБ из антитеррористического подразделения спецназа «Горыныч» уничтожили пять групп украинских диверсантов. Силовики нашли противника, укрывавшегося в частных домах, и нанесли по нему удары с помощью самолетных дронов.

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