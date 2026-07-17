Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 16:09

На коллегии МО России рассмотрели вопросы модернизации вооруженных сил

Коллегия Минобороны рассмотрела вопросы модернизации и оснащения ВС России

Заседание коллегии Минобороны России Заседание коллегии Минобороны России Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Вопросы модернизации Вооруженных сил России, оснащения войск и обеспечения боевых действий в зоне спецоперации стали приоритетными на заседании коллегии Минобороны, сообщили в оборонном ведомстве. Особое внимание участники уделили развитию войск беспилотных систем.

Особое внимание было уделено модернизации вооруженных сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, включая вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствования системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники, — говорится в сообщении.

В заседании коллегии Минобороны России, которое прошло под руководством главы ведомства Андрея Белоусова, приняли участие помощник президента РФ Алексей Дюмин, представители командований военных округов и флотов, а также руководители центральных органов военного управления.

Ранее Белоусов совершил рабочую поездку в войска группировки «Центр», где проинспектировал один из пунктов управления. В ходе визита глава ведомства заслушал подробные доклады высшего командного состава о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Руководитель министерства также оценил эффективность выполнения боевых задач на вверенных подразделениям оперативных направлениях.

Россия
Минобороны РФ
Андрей Белоусов
Алексей Дюмин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году
Умер художник-постановщик «Гардемаринов III»
Политолог ответил, введет ли Трамп санкции против РФ ради дани памяти Грэму
Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России
Бывший чиновник Минпромторга упал в обморок, когда его пришли арестовывать
Захарова раскрыла, кто на Украине обворовывает россиян и европейцев
В Совфеде указали ЕС, против кого на самом деле стоит вводить санкции
Названо число стран, с которыми МО РФ подпишет многолетние военные договоры
Арестовичу подготовили обвинение в России о призывах к терактам
В Минобороны раскрыли цель цифровой трансформации армии России
Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках
Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России
Ядовитый паук укусил девушку в автобусе до Казани
Лимиты украинских моргов, удары под Одессой: новости СВО к вечеру 17 июля
«Выстрел себе в ногу»: политолог оценил планы Черногории отменить безвиз с РФ
Сильные дожди, облачность и тепло до +23: погода в Москве в начале недели
Психотерапевт предупредила, чем опасно отсутствие отдыха
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Раскрыта причина смерти вдовы Александра Маслякова
В Минобороны рассказали о развитии поставок и использования БПЛА
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.