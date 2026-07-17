На коллегии МО России рассмотрели вопросы модернизации вооруженных сил Коллегия Минобороны рассмотрела вопросы модернизации и оснащения ВС России

Вопросы модернизации Вооруженных сил России, оснащения войск и обеспечения боевых действий в зоне спецоперации стали приоритетными на заседании коллегии Минобороны, сообщили в оборонном ведомстве. Особое внимание участники уделили развитию войск беспилотных систем.

Особое внимание было уделено модернизации вооруженных сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО, включая вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения противника, совершенствования системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов вооружения и военной техники, — говорится в сообщении.

В заседании коллегии Минобороны России, которое прошло под руководством главы ведомства Андрея Белоусова, приняли участие помощник президента РФ Алексей Дюмин, представители командований военных округов и флотов, а также руководители центральных органов военного управления.

Ранее Белоусов совершил рабочую поездку в войска группировки «Центр», где проинспектировал один из пунктов управления. В ходе визита глава ведомства заслушал подробные доклады высшего командного состава о текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Руководитель министерства также оценил эффективность выполнения боевых задач на вверенных подразделениям оперативных направлениях.