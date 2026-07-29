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29 июля 2026 в 12:21

ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев

Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ в 1330 военных за сутки

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины потеряли порядка 1 330 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Наибольшие потери противник понес в зонах ответственности группировок «Центр» и «Восток», где ликвидировано до 340 и свыше 330 человек соответственно.

Подразделения «Север», «Запад» и «Южная» уничтожили еще свыше 600 украинских бойцов совокупности. Кроме того, на направлении «Днепр» суточные потери противника составили до 50 военнослужащих.

За сутки боевых действий Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта: Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР. Контроль над ними установили подразделения группировки войск «Центр» и «Север».

Ранее сообщалось, что на окраинах Константиновки сотрудники ФСБ из антитеррористического подразделения спецназа «Горыныч» уничтожили пять групп украинских диверсантов. Силовики нашли противника, укрывавшегося в частных домах.

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