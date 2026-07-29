Стала известна дата прощания с погибшим тренером БК «Динамо»

Церемония прощания с погибшим президентом и тренером приморского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуардом Сандлером состоится 31 июля, сообщили в Telegram-канале спортивной организации. Мероприятие пройдет в спорткомплексе «Олимпиец» во Владивостоке.

На церемонию пригласили всех людей, знакомых с тренером. Среди них могут быть его ученики, коллеги, друзья или болельщики. Участники мероприятия могут почтить память Сандлера, который, по словам пресс-службы клуба, внес неоценимый вклад в развитие спорта Приморского края и Дальнего Востока.

По имеющейся информации, тренер погиб 28 июля. Он разбился на гидроцикле в районе мыса Бурный на Набережной улице во Владивостоке. Транспортное средство врезалось в дамбу и налетело на камни. Сандлер получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

До этого тренер объявил планы клуба на следующий сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ. По его словам, спортивное сообщество хочет попасть топ-8 по его итогам. Для приморского «Динамо» это станет первым участием в этом турнире.