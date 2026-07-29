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29 июля 2026 в 11:21

Российские штурмовики зашли в важное поселение в ДНР

Штурмовики ВС России зашли в Дружковку в ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Штурмовые группы 3-го армейского корпуса находятся в Дружковке, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки войск. Там также отметили, что подразделения продвигаются дальше.

Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже в Дружковке. Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что «Константиновка еще наша» и «русские даже не подошли», наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше, — сказали в пресс-центре.

Ранее военнослужащие 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск ударили по двум пунктам временной дислокации ВСУ. Они находились на Алексеево-Дружковском направлении.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские войска освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике. Успешные действия подразделений позволили взять данный участок под полный контроль.

До этого стало известно, что группировка войск «Север» освободила село Ивашкино в Харьковской области. Это произошло после боев, в ходе которых солдаты ВСУ из 129-й отдельной механизированной бригады были выбиты из населенного пункта. Также ВС РФ освободили Захаровку.

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