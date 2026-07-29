Дуров объявляется в розыск: причины, заявление ФСБ, что будет с Telegram

Дуров объявляется в розыск: причины, заявление ФСБ, что будет с Telegram

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявляется в международный розыск. Что об этом известно, в чем его обвиняют, какое грозит наказание?

За что Дурова объявили в розыск

Сегодня, 29 июля, в ФСБ сообщили, что Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий задокументированы эпизоды использования украинскими спецслужбами сервиса знакомств, действующего в Telegram, для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористические акции посредством обманных схем и психологического манипулирования.

Следствие установило, что сотрудники украинских спецслужб через чат-бот знакомств под видом девушек вступали в контакт с россиянами, получали от них геолокацию предполагаемых мест встреч — крупных торговых центров или социально значимых объектов, а также добивались оплаты билетов на развлекательные мероприятия и подарков по фишинговым ссылкам, затем через иностранные мессенджеры с задержанными связывались представители украинских структур, выдававшие себя за российских правоохранителей.

«Лжеправоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета Вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. После этого обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов», — сообщили в ФСБ.

Павел Дуров Фото: lukomore.org/Global Look Press

В ведомстве обратили внимание, что чат-бот «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора 23 декабря 2025 года за содержание запрещенной информации. Однако администрация Telegram не удалила данную информацию, а также не были удалены и другие каналы, используемые украинскими спецслужбами и террористическими организациями.

«Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — говорится в заявлении ведомства.

Какое наказание грозит Дурову, может ли избежать суда

Статья, по которой Павлу Дурову предъявлено обвинение, предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех лет либо пожизненное лишение свободы, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин.

При этом основатель Telegram может начать сотрудничать с ФСБ и избежать наказания на территории России, считает эксперт.

«Предприниматель уже сотрудничал со следствием во Франции и предоставлял доступ, ключи шифрования — все, что просила страна, чтобы с него сняли обвинения. Возможно, сейчас он пойдет по такому же пути в РФ. Не исключаю, что будет возмущенный пресс-релиз с его стороны. Скажет, что ни при чем. Затем он предоставит ФСБ все, что необходимо для поимки реальных злодеев», — пояснил адвокат.

Что будет с Telegram

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru не исключил, что мессенджер Telegram может быть признан террористическим ресурсом на территории России после обвинений в адрес основателя приложения Павла Дурова.

«Я так понимаю, Дурова много раз просили заблокировать подобные ресурсы. Помимо вербовки, ломались и судьбы людей, совершались теракты в России. По поводу признания мессенджера террористическим — это решать спецслужбам. Думаю, вполне может произойти и такое», — заявил парламентарий.

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