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29 июля 2026 в 11:08

Магнитные бури сегодня, 29 июля: что завтра, сильные головные боли, тошнота

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня, 29 июля, вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 7%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 29 и 30 июля

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в среду, 29 июля, вероятность спокойной геомагнитной обстановки достигнет 68%. Шанс возмущений составит всего 25%, а риск магнитной бури снизится до 7%. На слабое событие G1 приходится 5%, на среднюю бурю G2 — 1%.

Эксперты добавили, что в четверг, 30 июля, вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, вероятность геомагнитных волнений — 35%, вероятность магнитной бури — 26%.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как защититься от магнитных бурь

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и прогулки на свежем воздухе.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — пояснила она.

Терапевт Анна Лупач рассказала, что метеозависимым людям в период вспышек на Солнце рекомендуется оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно также записывать изменения в самочувствии.

Также Лупач напомнила, что надо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — добавила врач.

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