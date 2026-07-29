Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 11:30

Юрист объяснил, кто может получить субсидию на покупку жилья

Юрист Султанов: супруги до 35 лет могут получить субсидии на жилье

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Супруги до 35 лет могут получить субсидию на покупку жилья, рассказал RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он отметил, что молодая семья вправе получить социальную выплату не менее 30% расчетной стоимости жилья, а при наличии детей — не менее 35%.

Претендовать на такую поддержку могут супруги, каждому из которых не более 35 лет, а также одинокий родитель с ребенком. При этом одного соответствия возрасту недостаточно. Семья должна быть официально признана нуждающейся в жилье и подтвердить, что сможет оплатить оставшуюся сумму за счет собственных средств или ипотечного кредита, — рассказал Султанов.

Юрист подчеркнул, что размер выплаты определяют не по фактической цене квартиры. По его словам, из‑за этого реальная доля господдержки в цене жилья может быть ниже заявленной.

Ранее аналитик Валерий Тумин рассказал, что родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года уже родился или появится третий и последующий ребенок, могут рассчитывать на выплату до 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. При этом и заявитель (мать или отец), и все дети должны быть гражданами России.

Общество
субсидии
семьи
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦИК назвали число кандидатов на выборы глав регионов России
Стало известно о первой жертве ракетного удара по предприятию в Кирове
Юрист ответил, есть ли вероятность выдачи Дурова России другими странами
Врач назвала неподходящий продукт для завтрака
Назван единственно верный ответ на звонок мошенника
Киркоров забрал прах родственников из Болгарии
Новую российскую авиаракету начали поставлять на мировой рынок
Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки
Financial Times: Уиткофф и Кушнер согласились приехать в Киев
Россиянам рассказали, сколько можно хранить кабачки
Пара иноагентов решили полностью оборвать связи с Россией
Доброполье, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 29 июля
«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА
В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки
В Минобороны раскрыли, сколько «Нептунов» силы ПВО сбили за сутки
ВСУ понесли колоссальные потери за одни сутки боев
Армия России освободила два новых населенных пункта
Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.