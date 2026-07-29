Юрист объяснил, кто может получить субсидию на покупку жилья

Супруги до 35 лет могут получить субсидию на покупку жилья, рассказал RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он отметил, что молодая семья вправе получить социальную выплату не менее 30% расчетной стоимости жилья, а при наличии детей — не менее 35%.
Претендовать на такую поддержку могут супруги, каждому из которых не более 35 лет, а также одинокий родитель с ребенком. При этом одного соответствия возрасту недостаточно. Семья должна быть официально признана нуждающейся в жилье и подтвердить, что сможет оплатить оставшуюся сумму за счет собственных средств или ипотечного кредита, — рассказал Султанов.
Юрист подчеркнул, что размер выплаты определяют не по фактической цене квартиры. По его словам, из‑за этого реальная доля господдержки в цене жилья может быть ниже заявленной.
Ранее аналитик Валерий Тумин рассказал, что родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года уже родился или появится третий и последующий ребенок, могут рассчитывать на выплату до 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. При этом и заявитель (мать или отец), и все дети должны быть гражданами России.