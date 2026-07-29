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29 июля 2026 в 11:03

В России оценили эффективность украинской ПВО против «Циркона»

Сотрудник РАНХиГС Степанов: украинская ПВО не сбила ни одной ракеты «Циркон»

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Силы украинской ПВО не сбили ни одной ракеты «Циркон», заявил в беседе с ТАСС эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По его словам, речь идет в том числе о зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) Patriot, которые Киев получил от США.

«Циркон» — это тот комплекс, который доказал свою максимальную эффективность. Его применение не встретило никакого сопротивления даже со стороны поставляемых по линии западных спонсоров киевского режима дорогостоящих систем ПВО, — сообщил эксперт.

Он уточнил, что ЗРК Patriot с новейшими ракетами РАС-3 не перехватил ни одного «Циркона». По его словам, система смогла только разогнать остатки инверсионного следа боеголовки.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность гиперзвуковой ракеты. Он заявил о росте ее точности. По его словам, страна продолжит совершенствовать эффективность оружия. Уже сейчас его массово применяют на крупных кораблях.

Общество
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ЗРК Patriot
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Украина
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