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29 июля 2026 в 10:53

Российский регион накрыли отключения света

Балицкий: значительную часть Запорожской области затронули отключения света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, сейчас на месте аварии работают профильные службы. Сроки восстановления, отметил глава региона, будут зависеть от оперативной обстановки и возможности безопасного проведения работ.

Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады работают. Сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах, — написал Балицкий.

Ранее сообщалось, что в Белгороде при атаке беспилотников ВСУ пострадал подросток, также повреждены навес и автомобиль. По данным регионального оперштаба, 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья доставят в детскую областную клиническую больницу.

До этого мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что в районе завода имени Г. М. Бериева проводится эвакуация жителей после атаки ВСУ. Она отметила, что меры приняты для обеспечения работы саперов.

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Запорожская область
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Евгений Балицкий
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