Российский регион накрыли отключения света

Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, сейчас на месте аварии работают профильные службы. Сроки восстановления, отметил глава региона, будут зависеть от оперативной обстановки и возможности безопасного проведения работ.

Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады работают. Сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах, — написал Балицкий.

Ранее сообщалось, что в Белгороде при атаке беспилотников ВСУ пострадал подросток, также повреждены навес и автомобиль. По данным регионального оперштаба, 15-летнего мальчика с осколочными ранениями плеча и предплечья доставят в детскую областную клиническую больницу.

До этого мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что в районе завода имени Г. М. Бериева проводится эвакуация жителей после атаки ВСУ. Она отметила, что меры приняты для обеспечения работы саперов.