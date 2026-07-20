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20 июля 2026 в 06:30

Врач рассказала о последствиях прослушивания музыки на высокой громкости

Врач Павлова: прослушивание музыки на высокой громкости ведет к потере слуха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прослушивание музыки на высокой громкости может привести к потере слуха, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Она порекомендовала приобретать наушники с активным шумоподавлением.

Незаметная потеря слуха может быть связана с привычкой делать [звук в наушниках] погромче. Всего два часа в день на громкости выше 80 дБ запускают необратимые процессы. Главный удар принимают волосковые клетки внутреннего уха, которые не восстанавливаются. Сначала мир кажется приглушенным, потом вы перестаете разбирать речь в шумном месте. Так формируется нейросенсорная тугоухость, и она навсегда. Одновременно возникает тиннитус — изнуряющий звон или писк в тишине, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что сильный шум приводит к хронической усталости, головным болям, напряжению и раздражению слухового нерва. В то же время, по словам врача, наушники создают личное пространство, защищают от городского шума, дают возможность учиться в дороге и влиять на настроение с помощью музыки.

Технологии шумоподавления помогают слушать аудио на минимальном уровне, отсекая рев поезда, а не перекрывая его. Проблема не в гаджете, а в дозировке. При соблюдении правила «окружающие не должны слышать вашу музыку» громкость не опасна. Второе правило — «60/60»: не более 60% громкости и перерыв каждый час. Инвестируйте в наушники с активным шумоподавлением. Слух — дар, который не заменит ни один производитель, — резюмировала Павлова.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев заявил, что использование чужих наушников-вкладышей может привести к развитию ушной инфекции. По его словам, в амбушюрах этого девайса могут размножаться микробы и грибки.

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