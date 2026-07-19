Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 20:00

Магнитные бури с 20 по 26 июля 2026 года: прогноз на неделю для Москвы

Прогноз магнитных бурь на 20–26 июля 2026 года — геомагнитная обстановка Прогноз магнитных бурь на 20–26 июля 2026 года — геомагнитная обстановка Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Геомагнитные колебания — это реакция магнитосферы Земли на потоки солнечного ветра. Когда на Солнце происходят вспышки, облака плазмы устремляются к нашей планете, вызывая возмущения магнитного поля.

Как пережить капризы космической погоды?

В такие периоды метеозависимым людям, проживающим в Москве или Московской области, а также лицам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит проявить повышенное внимание к своему здоровью. Своевременный прогноз магнитных бурь помогает скорректировать планы и минимизировать риски для самочувствия.

Июль продолжает проверять нас на прочность, однако паниковать не стоит: долгосрочные наблюдения показывают, что человеческий организм способен адаптироваться к космической погоде. Главное — знать опасные даты и встретить их во всеоружии. В этот период геомагнитная активность будет волнообразной, поэтому распределяйте нагрузки равномерно.

Календарь геомагнитных возмущений по дням

Чтобы вы могли заранее спланировать неделю, мы подготовили подробный график космической погоды:

  • 20–21 июля: обстановка ожидается спокойной, геомагнитная активность не превысит 2 баллов. Большинство людей не почувствуют никаких изменений, это отличные дни для активной работы.

  • 22–23 июля: прогнозируется спокойная геомагнитная активность. Возможен легкий дискомфорт, но перепадов настроения или головных болей у чувствительных людей быть не должно.

  • 24–25 июля: геомагнитная активность не превысит 2 баллов, так что метеозависимые люди могут выдохнуть спокойно и не бояться внезапного обострения хронических недугов, скачков артериального давления, бессонницы и общей слабости.

  • 26 июля: магнитосфера будет стабильной, геомагнитная обстановка сохранит умеренные показатели.

Как защитить организм: надежные советы метеоролога

Помните, что точный прогноз магнитных бурь может корректироваться из-за динамики солнечных вспышек, поэтому следите за ежедневными обновлениями метеорологических сводок. В случае резкой смены геомагнитной обстановки снизить негативное влияние космических факторов на самочувствие помогут простые и проверенные временем правила:

  • Контролируйте давление: держите под рукой тонометр и прописанные врачом препараты, не пропускайте их прием.

  • Скорректируйте рацион: ограничьте употребление соленой, жирной пищи и кофе, откажитесь от алкоголя в пользу чистой воды и травяных чаев.

  • Соблюдайте режим: обеспечьте себе полноценный сон не менее 7–8 часов и избегайте тяжелых физических перегрузок.

  • Добавьте легкую активность: прогулки на свежем воздухе помогут насытить кровь кислородом и улучшат тонус сосудов.

Предстоящие магнитные бури не нарушат ваши планы, если вы встретите их подготовленными.

Ранее мы рассказывали, что делать с квитанциями за ЖКУ, чтобы не потерять их однажды в почтовом ящике.

магнитные бури
июль
самочувствие
советы
календарь
вспышки
Здоровье
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автобус с пассажирами попал в жуткое ДТП в Мурманской области
Покалеченной в Грузии российской туристке понадобится операция
Стало известно, какой город включили в Золотое кольцо России
«Жестокий акт»: еще один иранский ядерный объект попал под удар США
Скандал в грузинском отеле, Лепса услышали в ГД, арест физика: что дальше
Певица МакSим рассказала о семейной трагедии
На Западе предупредили об угрозе краха цивилизации из-за ИИ
Ким Чен Ын назвал Путина самым дорогим и близким другом
Выяснилось, как журналист Шолохов переживал смерть жены
ВСУ лишились двух судов — носителей БПЛА у острова Змеиный
Российские военные разбомбили пять резервуаров с горючим для ВСУ
Жизнь в деревне, предательство друзей, СВО: где сейчас Анастасия Ивлеева
Стало известно, можно ли разбить огород у многоэтажки
Российская авиация разгромила два украинских морских судна в порту Одессы
Российские войска ударили по производству беспилотников в Одессе
В Минобороны раскрыли, что было в атакованном украинском порту Южный
Двое сотрудников Wildberries спасли десятки коллег при атаке дронов
Поддубный объяснил, чем грозят Украине удары по Киеву и Одессе
Школьник устроил поездку по мемориальной плите и подпал под проверку
В Германии повысились цены на топливо из-за эскалации на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.