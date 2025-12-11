Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 07:24

Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком?

Какая суточная норма кофе существует — как не убить здоровье кофеином Какая суточная норма кофе существует — как не убить здоровье кофеином Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Любители ароматного напитка часто задаются вопросом: сколько кофе можно пить в день без вреда для здоровья? Безопасная суточная норма составляет до 400 мг кофеина, что соответствует примерно 3-4 чашкам обычного кофе. Важно помнить, что превышение этой дозы способно привести к серьезным последствиям для организма.​

За что любят кофе?

Кофе — это популярный напиток, который получают из обжаренных зерен кофейного дерева. Его бодрящий эффект обеспечивается кофеином — природным стимулятором, который активизирует центральную нервную систему и помогает справиться с сонливостью. Именно благодаря этому веществу миллионы людей по всему миру начинают свое утро с чашечки ароматного напитка.​

Кому можно пить кофе?

Взрослым здоровым людям кофе разрешен к употреблению, а вот детям и подросткам до 18 лет врачи рекомендуют ограничивать потребление кофеина или вовсе отказаться от него. Беременным женщинам следует снизить дозу до 200 мг в сутки, чтобы не навредить развитию плода.​

Кому напиток запрещен?

От кофе стоит отказаться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, язвой желудка и повышенной тревожностью. Также напиток противопоказан при бессоннице и некоторых неврологических расстройствах.​

Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком? Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком? Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Сколько можно выпить чашек?

Разбираясь в том, сколько кофе можно пить в день, важно учитывать содержание кофеина в разных напитках. Одна порция эспрессо (30–40 мл) содержит около 60–80 мг кофеина, поэтому безопасно выпивать 4-5 чашек эспрессо в день. Чашка растворимого кофе с молоком (200 мл) обычно содержит 60–100 мг кофеина — допустимо 3-4 чашки. Капучино объемом 180 мл включает примерно 70–90 мг кофеина, следовательно, можно позволить себе 4-5 порций в сутки. Американо считается самым крепким напитком со средним содержанием 143 мг кофеина на порцию, поэтому лучше ограничиться 2-3 чашками.​

Есть ли опасность

Передозировка кофеином — опасное состояние, которое может привести к тяжелым последствиям. При превышении безопасной нормы возникают учащенное сердцебиение, тремор рук, тошнота, головные боли и повышенная тревожность. В особо тяжелых случаях чрезмерное потребление кофеина способно вызвать судороги, аритмию и даже летальный исход. Смертельная доза кофеина составляет около 10 граммов, что эквивалентно примерно 75–100 чашкам кофе, выпитым за короткий промежуток времени.​

Кофе — прекрасный напиток, который при умеренном употреблении приносит пользу организму и дарит заряд бодрости. Тем, кто интересуется вопросом, сколько кофе можно пить в день, врачи советуют: придерживайтесь нормы в 400 мг кофеина (3-4 чашки), учитывайте индивидуальные особенности организма и прислушивайтесь к своим ощущениям. Помните, что здоровье важнее любой привычки, поэтому разумный подход к употреблению кофе поможет наслаждаться любимым напитком без негативных последствий.

Ранее мы рассказывали, как не съесть лишнего за новогодним столом.

