09 января 2026 в 15:09

В ФАО раскрыли критическую ситуацию с ценами на продовольствие в мире

ФАО: мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Совокупный индекс мировых продовольственных цен по итогам 2025 года достиг своего трехлетнего максимума, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) на своем сайте. Организация отметила, что среднее годовое значение индекса поднялось на 4,3% и составило 127,2 пункта, что является самым высоким показателем с 2022 года, при этом цены на мясо обновили рекорд, а на зерно и сахар упали до минимума с 2020 года.

По итогам 2025 года среднее значение данного индекса составило 127,2 пункта, что на 5,2 пункта (4,3%) выше показателей за 2024 год, — говорится в сообщении.

Ранее в России с 1 января вступили в силу поправки в налоговое законодательство, повышающие акцизные сборы на спиртные напитки, что, как ожидается, вызовет рост их стоимости в магазинах. Так, акциз на столовые, фруктовые и плодовые вина увеличен до 148 рублей за литр против прежних 113. Ставка для игристых вин, включая российское шампанское, выросла до 160 рублей с 125, а для крепленых и ликерных вин установлена на отметке 165 рублей за литр, хотя ранее составляла 148 рублей.

Кроме того, пресс-служба Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли сообщила, что минимальные цены на социально важные товары в российских магазинах в ноябре снизились на 7% в годовом сравнении. Наибольшее удешевление зафиксировано на рис и овощную продукцию.

продовольствие
еда
цены
рекорды
