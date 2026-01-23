Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:39

Россия передала Мьянме свыше 250 тонн подсолнечного масса

Жители Мьянмы Жители Мьянмы Фото: Myo Kyaw Soe/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия оказала Мьянме гуманитарную помощь, передав свыше 250 тонн подсолнечного масла через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, сообщило посольство РФ в Мьянме. Речь идет о поставке пищевого масла, обогащенного витаминами А и D.

По линии ВПП ООН в Янгон доставлена очередная партия российской гуманитарной помощи — более 250 тонн подсолнечного масла, обогащенного витаминами А и D, — сообщили в дипмиссии.

Сотрудники российского посольства посетили склады ВПП в Янгоне, чтобы обсудить детали логистики и распределения помощи по регионам Мьянмы. В ходе встречи была подтверждена готовность России и дальше поддерживать страну как на двусторонней основе, так и через структуры ООН.

Согласно прогнозам ВПП, в 2026 году более 12 млн жителей Мьянмы окажутся в ситуации острого голода. При этом для спасения жизни миллиона человек потребуется срочная продовольственная поддержка.

Ранее стало известно, что соглашение между Россией и Мьянмой о взаимной отмене визовых требований для граждан обоих государств вступает в силу 27 января. Стороны подписали соответствующий документ в Минске 28 октября 2025 года.

Россия
посольства
Мьянма
гуманитарная помощь
продовольствие
масло
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе заговорили о новой эпохе без опоры на США
Записавшая фит со Снуп Доггом российская певица увязла в долгах
Отец пропавшего подростка отверг связь похищения с его бизнесом
Директор Юрия Антонова раскрыл правду о прекращении концертов
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.