Россия передала Мьянме свыше 250 тонн подсолнечного масса

Россия оказала Мьянме гуманитарную помощь, передав свыше 250 тонн подсолнечного масла через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН, сообщило посольство РФ в Мьянме. Речь идет о поставке пищевого масла, обогащенного витаминами А и D.

Сотрудники российского посольства посетили склады ВПП в Янгоне, чтобы обсудить детали логистики и распределения помощи по регионам Мьянмы. В ходе встречи была подтверждена готовность России и дальше поддерживать страну как на двусторонней основе, так и через структуры ООН.

Согласно прогнозам ВПП, в 2026 году более 12 млн жителей Мьянмы окажутся в ситуации острого голода. При этом для спасения жизни миллиона человек потребуется срочная продовольственная поддержка.

Ранее стало известно, что соглашение между Россией и Мьянмой о взаимной отмене визовых требований для граждан обоих государств вступает в силу 27 января. Стороны подписали соответствующий документ в Минске 28 октября 2025 года.