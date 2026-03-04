Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров

Российская Федерация неизменно выполняет свои обязательства как поставщик энергоресурсов перед всеми партнерами, включая страны Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Глава государства подчеркнул готовность продолжать эту работу, отметив, однако, что не все аспекты зависят от российской стороны, передает сайт Кремля.

Мы обсудим с удовольствием все эти вопросы. Все, что от нас зависит, — мы всегда исполняли все наши обязательства, — и, конечно, намерены и готовы это делать. Не все зависит от нас, но, повторяю, мы всегда были надежными поставщиками, — сказал Путин.

Ранее Сийярто в ходе переговоров с президентом России подтвердил заинтересованность Будапешта в стабильных и непрерывных поставках энергоносителей из РФ. По словам министра, импорт российских ресурсов позволяет Венгрии снижать затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, глава венгерского правительства Виктор Орбан по итогам телефонного разговора с российским лидером заявил о потребности своей страны в недорогих энергоресурсах из Российской Федерации. Премьер-министр также объявил о созыве чрезвычайного совета по вопросам энергетической безопасности.