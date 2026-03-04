Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 20:28

Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров

Путин заявил о надежности России как поставщика энергоресурсов для ЕС

Владимир Путин с Петером Сийярто Владимир Путин с Петером Сийярто Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская Федерация неизменно выполняет свои обязательства как поставщик энергоресурсов перед всеми партнерами, включая страны Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Глава государства подчеркнул готовность продолжать эту работу, отметив, однако, что не все аспекты зависят от российской стороны, передает сайт Кремля.

Мы обсудим с удовольствием все эти вопросы. Все, что от нас зависит, — мы всегда исполняли все наши обязательства, — и, конечно, намерены и готовы это делать. Не все зависит от нас, но, повторяю, мы всегда были надежными поставщиками, — сказал Путин.

Ранее Сийярто в ходе переговоров с президентом России подтвердил заинтересованность Будапешта в стабильных и непрерывных поставках энергоносителей из РФ. По словам министра, импорт российских ресурсов позволяет Венгрии снижать затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, глава венгерского правительства Виктор Орбан по итогам телефонного разговора с российским лидером заявил о потребности своей страны в недорогих энергоресурсах из Российской Федерации. Премьер-министр также объявил о созыве чрезвычайного совета по вопросам энергетической безопасности.

Владимир Путин
Петер Сийярто
Россия
Венгрия
газ
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень опасная игра»: Путин о планах Украины на «Голубой поток»
«Киев кусает руку Европы»: Путин об атаке Украины на «Арктик Метагаз»
Путин раскрыл, почему растут цены на газ в Европе
Путин фразой «где больше платят» подколол США по газовому вопросу
В России не покажут фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу: что известно, причины
Сирены включили в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках Ирана
Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров
Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока
Акция у посольства России в Гааге обернулась для Нидерландов неприятностями
Путин с сожалением отметил одну тенденцию в торговле с Венгрией
США на год продлили санкции против Ирана
Машина взорвалась в Краснодаре
В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе
5 млрд чиновника, ВСУ атаковали многоэтажку, пожар на танкере: что дальше
Посол России указал, к чему привел отказ Австрии от российского газа
Пашинян «разнес» грузинский бар игрой на барабанах и опубликовал видео
Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия
Европейская страна может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
В деле экс-депутата Госдумы Бальбека появилась новая деталь
Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.