04 марта 2026 в 21:26

Путин назвал две страны ЕС надежными партнерами по энергоресурсам

Путин назвал Словакию и Венгрию надежными партнерами по энергоресурсам

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия намерена сохранить поставки энергоносителей в Словакию и Венгрию, сообщил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину президент России Владимир Путин. По его словам, Москва будет работать только с надежными партнерами.

И мы будем работать именно в таком режиме с теми нашими партнерами, которые сами являются надежными нашими контрагентами. С такими, например, как в Восточной Европе — как Словакия, как Венгрия. Поставляем туда энергоносители наши: нефть и газ, и намерены это делать в будущем. Если, конечно, руководство этих стран будет проводить такую же политику, как и сегодня, а именно — будут для нас надежными партнерами, — сказал Путин.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона подтверждает заинтересованность в надежных и бесперебойных поставках российских энергоносителей. По его словам, энергоресурсы из РФ позволяют Будапешту оптимизировать расходы на ЖКХ.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам телефонных переговоров с президентом России заявил о необходимости дешевых энергоносителей из РФ для своей страны. Венгерский лидер также инициировал созыв экстренного совета по энергетической безопасности.

